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Ценам на жилье в России предсказали снижение

Цены на жилье в России упадут после ужесточения требований Центробанка (ЦБ) к ипотеке. Будущее рынка недвижимости предсказала вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина, передает РИАМО.

Ценам на жилье в России предсказали снижение
© Lenta.ru

По словам эксперта, ужесточения спровоцируют снижение спроса на недвижимость.

«Прогнозирую, что на рынке жилой недвижимости Москвы падение составит от трех до пяти процентов в зависимости от сегмента и от того, какая структура сделок была у жилого комплекса», — заявила она.

Никитина добавила, что сильнее всего пострадают застройщики, чьи рекламные кампании строились на минимальном первоначальном взносе как основном преимуществе. При этом снижение цен на квартиры будет происходить плавно и начнется не сразу — сначала сделки будут закрываться на текущих условиях с нынешним уровнем цен. Изменения станут заметны только через три-четыре месяца.

Новые требования к кредитам на жилье вступили в силу 1 июня. ЦБ переутвердил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Теперь первоначальный взнос во избежание надбавок должен составлять не менее 20 процентов. С 1 января 2024 года его размер увеличится до 30 процентов. Так, банкам придется либо увеличивать первоначальный взнос, либо повышать ставки.

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