В страхование имущества предложили включить риски диверсий и терактов

При этом в новых регионах есть повышенные вероятности совершения таких преступлений. С учетом социального характера российского государства именно на него ложится защита граждан, однако предусмотренные сейчас меры не позволяют на практике возместить имущественный ущерб и создают повышенную нагрузку на бюджет. В этой связи с учетом риска террористических угроз необходимо внедрить в России страхование террористических рисков как наиболее эффективно зарекомендовавший себя во всем мире способ возмещения вреда гражданам.