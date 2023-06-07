В страхование имущества предложили включить риски диверсий и терактов
Необходимо включить в правила добровольного страхования имущества террористические риски и диверсии. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Государственной Думы.
Автором инициативы стал член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Владислав Резник.
Как отмечается в пояснительной записке, на фоне проведения спецоперации существенно возрос уровень террористических угроз: в 2022 году на этапе подготовки предотвращено 123 преступления террористической направленности.
При этом в новых регионах есть повышенные вероятности совершения таких преступлений. С учетом социального характера российского государства именно на него ложится защита граждан, однако предусмотренные сейчас меры не позволяют на практике возместить имущественный ущерб и создают повышенную нагрузку на бюджет. В этой связи с учетом риска террористических угроз необходимо внедрить в России страхование террористических рисков как наиболее эффективно зарекомендовавший себя во всем мире способ возмещения вреда гражданам.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла диверсии Киева на двух атомных электростанциях перед 9 Мая. В канун празднования 78-й годовщины Победы диверсионно-террористическая группа СВРУ попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций.