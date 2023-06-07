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В страхование имущества предложили включить риски диверсий и терактов

Необходимо включить в правила добровольного страхования имущества террористические риски и диверсии. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Государственной Думы.

В страхование имущества предложили включить риски диверсий и терактов
© Парламентская газета

Автором инициативы стал член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Владислав Резник.

Как отмечается в пояснительной записке, на фоне проведения спецоперации существенно возрос уровень террористических угроз: в 2022 году на этапе подготовки предотвращено 123 преступления террористической направленности.

При этом в новых регионах есть повышенные вероятности совершения таких преступлений. С учетом социального характера российского государства именно на него ложится защита граждан, однако предусмотренные сейчас меры не позволяют на практике возместить имущественный ущерб и создают повышенную нагрузку на бюджет. В этой связи с учетом риска террористических угроз необходимо внедрить в России страхование террористических рисков как наиболее эффективно зарекомендовавший себя во всем мире способ возмещения вреда гражданам.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла диверсии Киева на двух атомных электростанциях перед 9 Мая. В канун празднования 78-й годовщины Победы диверсионно-террористическая группа СВРУ попыталась подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций.

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