Верховный суд объяснил, как бывшим супругам поступать  с ипотечным имуществом

Очень важный спор о разделе ипотечного имущества изучил Верховный суд РФ и высказал свою точку зрения. Она может оказаться полезной для очень большого числа наших граждан. Дело в том, что, по оценкам специалистов, в нашей стране около 10 миллионов человек именуются ипотечными заемщиками. И каждый месяц примерно 100-150 граждан оформляют такие кредиты. А значит, число заемщиков растет примерно на полтора миллиона в год.

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Как правильно им поступать, если придется делить добро, на которое потрачены ипотечные деньги?

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Специалисты утверждают: если дом с участком находятся в ипотеке, то их все равно можно поделить. В таком случае все собственники имущества станут "солидарными залогодателями". Так решил Верховный суд, рассматривая спор между бывшими супругами*.

Раздел дома и участка не прекращает ипотечные обязательства. Недвижимость становится общей

Предметом рассмотрения Верховного суда стал спор жителей Краснодарского края. Там муж и жена купили землю и возвели на ней коттедж. А потом взяли кредит под залог этой недвижимости, на благоустройство которой еще и потратили материнский капитал. После развода бывшие супруги стали делить свое имущество, но банк как залогодержатель оказался против. А Верховный суд объяснил, что мнение кредитной организации в этой ситуации не учитывается.

А теперь важные детали этого спора, который первым заметил портал "Право.ru". В семье, о которой идет речь, уже был пятилетний ребенок, когда супруги купили участок земли и начали строить на ней дом. Жена заключила договор ипотеки. Она взяла кредит в крупном банке под залог земли. Через год коттедж достроили. И всю недвижимость оформили на жену. При регистрации дома Росреестр установил на него ограничение - ипотека в силу закона (ФЗ от 13.07.2015 N 218 "О государственной регистрации недвижимости"). Прошло еще два года, у супругов родился второй ребенок. Мама получила материнский капитал и потратила его на благоустройство дома с участком.

Поскольку государственная выплата пошла на недвижимость, коттедж с землей нужно было в течение полугода переоформить на всю семью. Этого требует Закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Но жена этого не сделала.

Потом прошло еще какое-то время, и пара развелась. А спустя четыре года после расставания бывший муж пошел в суд и отнес туда иск о разделе семейного имущества. Спор слушал Усть-Лабинский райсуд Краснодарского края. В суде гражданин просил разделить недвижимость на четыре равных части - по четверти доли ему, бывшей жене и двум детям. Суд с его требованиями согласился и удовлетворил иск. Ведь по закону жена должна была оформить дом и участок на всех членов семьи, но не сделала этого. Но с таким решением суда не согласился банк, в ипотеке у которого находился дом и участок. Представитель финансовой организации написал жалобу в краевой суд .

Банк, выступая в суде, настаивал, что без его разрешения нельзя было распоряжаться залоговым имуществом, а оформить недвижимость на всю семью можно будет только после того, как кредит погасят, а залог снимут. Краевой суд с этими требованиями согласился и поддержал позицию банка. Суд отменил решение районного суда и отказался делить дом и участок. Эти выводы позже поддержала и кассация. Вот тогда бывший супруг отправился обжаловать такое решение в Верховный суд страны. И оказался прав.

Чтобы выделить доли членов семьи, не нужно получать согласие банка, указала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. И добавила, что сам по себе раздел дома и участка не прекращает ипотечные обязательства - об этом говорит статья 353 Гражданского кодекса РФ.

В такой ситуации недвижимость становится общей, а всех собственников можно считать солидарными залогодателями.

Нельзя отказывать в разделе имущества, обустроенного за счет материнского капитала, только потому, что оно залоговое, подчеркнул ВС и сослался на Обзор судебной практики Президиума ВС (от 22 июня 2016 года).

Верховный суд отменил принятые ранее решение апелляции и кассации и велел им пересмотреть дело по новой, но с учетом его разъяснений.

А вот решение первой инстанции осталось в силе: дом и участок разрешили поделить поровну между бывшими супругами и двумя детьми.