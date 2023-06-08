Банк России надеется популяризовать цифровую ипотеку среди граждан

"По поводу популяризации цифровой ипотеки. Мы сейчас совместно на стороне Банка России и на стороне АФТ прорабатываем материал для того, чтобы опубликовать его на сайте АФТ и Банка России. Как раз этот материал предназначен для того, чтобы уведомить граждан, что такое цифровая ипотека и как она может быть применима. Вместе с тем еще мы прорабатываем вопрос в части популяризации о создании страницы на сайте "Финкульт", это тоже относящаяся к ЦБ структура. Мы предполагаем, что таким образом сможем популяризовать среди граждан цифровую ипотеку", - сказал Сарумян.