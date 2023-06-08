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Банк России надеется популяризовать цифровую ипотеку среди граждан

Банк России рассчитывает, что сможет популяризовать цифровую ипотеку среди граждан, в том числе с помощью своего информационно-просветительского ресурса "Финансовая культура" и сотрудничества с Ассоциацией ФинТех (АФТ). Об этом сообщил главный консультант отдела развития открытых интерфейсов и инфраструктуры управления развития цифровых сервисов и проектов департамента финансовых технологий Банка России Эдуард Сарумян в ходе круглого стола в ТАСС, посвященного рынку цифровой ипотеки.

Банк России надеется популяризовать цифровую ипотеку среди граждан
© ТАСС

"По поводу популяризации цифровой ипотеки. Мы сейчас совместно на стороне Банка России и на стороне АФТ прорабатываем материал для того, чтобы опубликовать его на сайте АФТ и Банка России. Как раз этот материал предназначен для того, чтобы уведомить граждан, что такое цифровая ипотека и как она может быть применима. Вместе с тем еще мы прорабатываем вопрос в части популяризации о создании страницы на сайте "Финкульт", это тоже относящаяся к ЦБ структура. Мы предполагаем, что таким образом сможем популяризовать среди граждан цифровую ипотеку", - сказал Сарумян.

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Цифровая ипотека предполагает прохождение полного цикла ипотечного кредитования без очного посещения офисов банка клиентами, включая удаленный сбор информации о платежеспособности, приобретаемом объекте недвижимости, рефинансируемом кредите и оценку недвижимости, а также дистанционную процедуру страхования и регистрацию сделки в Росреестре.

Сарумян также отметил, что Банк России активно участвует в разработке инициатив, нацеленных на улучшение процессов ипотечного кредитования, в том числе работая с представителями рынка. К таким инициативам относятся дистанционное открытие эскроу четов, а также обеспечение комплексного информационного обмена между кредитными организациями и органами опеки и попечительства, и разработка способов предоставления разрешений на проведение сделок с недвижимостью несовершеннолетних лиц, а также получение согласия на отчуждение жилых помещения, в которых проживают лица, находящиеся под опекой собственника недвижимости. Подобные инициативы потребуют длительной проработки, но Банк России заинтересован в их реализации.

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