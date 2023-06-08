Россиянам разъяснили правила покупки дачи на маткапитал

Россияне могут купить дачу с привлечением средств материнского капитала, когда ребенку исполнится три года. Правила приобретения загородной недвижимости с использованием субсидии разъяснил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

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По словам эксперта, важно иметь в виду, что речь будет идти именно о доме, а не о земельном участке в садовом некоммерческом товариществе. Кроме того, здание должно быть пригодным для постоянного проживания.

Есть исключения, когда потратить маткапитал на приобретение дачи можно сразу после рождения ребенка — чтобы погасить ипотеку или сделать первоначальный взнос по кредиту.

«Есть еще одно обязательное условие при покупке любой недвижимости с маткапиталом — детские доли. Купленный или построенный дом необходимо оформить в общую долевую собственность супругов и детей», — уточнил Чаплин.

Парламентарий добавил, что при покупке дачи таким способом придется отдельно платить за участок. При этом назначение земель должно быть «для садоводства», а не «для огородничества». В противном случае, на территории разрешат размещать лишь хозяйственные постройки. Если семья решит возводить на нем дом, то для регистрации придется изменить вид разрешенного использования земельного участка.

«Притом закон не требует, чтобы дача или дом являлись основным жильем», — объяснил эксперт.