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Россиянам назвали способы оформить на себя заброшенный соседский участок

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал способы, как законно оформить на себя заброшенный садовый участок соседа. Его слова приводит РИА Новости.

Россиянам назвали способы оформить на себя заброшенный соседский участок
© Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Парламентарий пояснил, что в случае использования земли с нарушением ее разрешенного назначения, она может быть изъята по решению суда у недобросовестного собственника или его наследников. Однако в этом случае изъятие производится в пользу муниципалитета, что не гарантирует передачи участка соседу.

Также земля может быть признана бесхозной, если у нее отсутствует фактический собственник, например, в случае его отказа от прав или отсутствия наследников. Росреестр может принять участок с таким статусом на учет, но это не значит, что земля сразу сменит собственника.

Третий вариант — получить землю по праву приобретательной давности, например, когда гражданин ухаживает за бесхозным домом или участком в течение 15 лет, а законные владельцы не предъявляют права на это имущество.

«В этом случае для пользователя появляется возможность стать полноправным собственником. Основная проблема этого способа в том, что гражданину, пользующимся участком не должен быть известен собственник этого имущества», — рассказал Чаплин.

Он напомнил, что использовать этот вариант не получится, если в реестре есть сведения о владельце, хотя в судебной практике встречаются подобные случаи.

Ранее Никита Чаплин разъяснил, что россияне могут купить дачу с привлечением средств материнского капитала, когда ребенку исполнится три года.

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