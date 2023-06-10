Депутат предложил способ снизить цены на жилье

Госрегулирование цен на стройматериалы позволит решить вопрос высокой стоимости жилья, предположил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Об этом пишет «Прайм».

Парламентарий пояснил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья следует ввести госрегулирование цен на стройматериалы.

Необходимо также, добавил депутат, увеличить поставки в рамках параллельного импорта.

Гаврилов подчеркнул, что не согласен с мнением участников рынка недвижимости, которые полагают, что оптимизация цен на жилье возможна только за счет значительного увеличения предложения на рынке.

Меры поддержки со стороны государства «обесцениваются и не реализуемы» на фоне высоких цен на стройматериалы, отметил депутат. Он добавил, что нужно преодолеть зависимость от импортного оборудования при производстве материалов, ввести госрегулирование цен на цемент и арматуру.