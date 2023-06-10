В ЦБ призвали сворачивать массовые льготные ипотечные программы

Массовые льготные ипотечные программы следует постепенно свернуть, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Видеоролик с ее выступлением опубликовал официальный Youtube-канал регулятора.

«Массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать», - подчеркнула глава Центробанка.

Набиуллина уточнила, что необходимо создавать адресные ипотечные программы, в том числе, на вторичном рынке недвижимости.

Глава ЦБ пояснила, что широкие ипотечные программы являются достаточно эффективным механизмом в кризисные времена. Вместе с тем, их действие следует прекратить на фоне сложившейся на рынке жилья ситуации.