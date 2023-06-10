В ЦБ призвали сворачивать массовые льготные ипотечные программы
Массовые льготные ипотечные программы следует постепенно свернуть, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Видеоролик с ее выступлением опубликовал официальный Youtube-канал регулятора.
«Массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать», - подчеркнула глава Центробанка.
Набиуллина уточнила, что необходимо создавать адресные ипотечные программы, в том числе, на вторичном рынке недвижимости.
Глава ЦБ пояснила, что широкие ипотечные программы являются достаточно эффективным механизмом в кризисные времена. Вместе с тем, их действие следует прекратить на фоне сложившейся на рынке жилья ситуации.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил ввести госрегулирование цен на ключевые строительные материалы. Он отметил, что эта мера позволит снизить цены на жилье.