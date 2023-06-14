В Сбербанке заявили об увеличении среднего срока ипотеки

Первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил журналистам, что средний срок ипотеки в Сбере увеличился на 6 лет с 18 до 24 лет.

Царев уточнил, что тенденция интенсивного роста среднего срока ипотеки продолжается с 2019 года. При этом выплачивают ипотечный кредит клиенты Сбера значительно раньше, средний срок выплаты составляет в среднем 4,25 года.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбер зафиксировал рост спроса россиян на ипотечные кредиты с начала 2023 года.

По словам Грефа, количество поданных заявок на ипотеку в феврале 2023 года превысило показатели января на 14%. А по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18%. Так в январе-феврале было подано около 700 тыс. заявок на сумму 2,2 трлн руб.