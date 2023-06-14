В России ожидается рекордный уровень выдачи ипотеки в 2023 году

В 2023 году впервые в истории российского рынка заемщики оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

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По его словам, ВТБ пересмотрел прогноз по динамике рынка ипотечного кредитования в 2023 году и заключил, что ипотечный сегмент в России полностью восстановится. Так, по новой оценке банка, ипотечные займы почти на треть превысят прошлогодние и почти на 10% – рекордные продажи 2021 года.

Этому способствуют увеличение спроса на вторичное жилье, кратный рост интереса к частному строительству и реализация госпрограмм, говорит эксперт.

Он также уточнил, что за январь-июнь 2023 года банки выдадут населению на покупку недвижимости около 2,9 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат за аналогичный период 2022 года и на 9% – 2021 года. В свою очередь, портфель ипотеки по итогам первого полугодия увеличится на 9,5% и достигнет 16,6 трлн рублей.