Дерипаска выступил за приватизацию «всего и сейчас»

Российский миллиардер Олег Дерипаска согласился с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, выступившей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) за дальнейшую приватизацию в России. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале.

По словам Дерипаски, «приватизация всего и сейчас — главный лозунг наших дней!» Он отметил, что преодолеть санкционные ограничения и добиться устойчивого роста экономики за счет увеличения торговли с дружественными странами позволит именно вовлечение частного сектора в экономическую жизнь страны.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть что приватизировать», — сказала ранее Набиуллина.

Чиновница уточнила, что передачу госимущества в частную собственность возможно сделать без ущерба стратегическим интересам России.