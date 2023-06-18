СМИ: в России заканчивается лимит на льготную ипотеку

Лимиты по ипотеке с господдержкой израсходованы на 86% по объему выделенных денег и на 96% по количеству выданных кредитов. Об этом пишет газета «Известиям» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

«Ипотека с господдержкой сейчас вторая по популярности программа. При сохранении объемов выдачи существующих лимитов должно хватить до конца 2023 года», — отметила руководитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Сложившаяся ситуация приводит к росту цен на рынке новостроек, уточнила она. Решетникова пояснила, что идет повторение сценария прошлых лет, когда подходили к концу сроки действия льготной ипотеки с господдержкой. Это происходит на фоне рисков прекращения действия программы и возникающей неопределенности: такие факторы вызывают рост спроса на льготные кредиты, а следом за ним растут цены. В некоторых крупных городах за последние месяцы стоимость особо востребованных квартир на первичке выросла на 10-15%, уточнила она.