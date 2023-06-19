Назван район с самым дешевым вторичным жильем в Москве

Самое дешевое вторичное жилье в Москве продается в Северном административном округе в Молжаниновском районе. В среднем квартиры там стоят 2,3 млн рублей. Таковы данные аналитиков «Авито Недвижимость».

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Низкая стоимость объясняется, по словам экспертов, небольшим размером квартир, 64% от всех предложений в этом районе – это компактные студии. В среднем в столице, по данным мая 2023 года, доля квартир такого формата чуть больше 24%.На втором месте из наиболее бюджетных локаций – Новогиреево в Восточном административном округе, где в среднем квартиры стоят по 3,7 млн рублей. В пятерку попали также Вешняки в ВАО – 4,2 млн рублей, Чертаново Центральное (ЮАО) – 4,4 млн рублей и Северное Тушино (СЗАО) – 4,5 млн рублей.

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При пересчете по стоимости квадратного метра в пятерку районов с самым доступным жильем на вторичном рынке входят Отрадное – 193 тыс. рублей за кв.м, Чертаново Южное, Косино-Ухтомский район – 194 тыс. рублей за кв.м, Печатники – 197 тыс. рублей за кв.м и Капотня – 213 тыс. рублей за кв.м.

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке в районах Центрального административного округа. В Хамовниках средняя стоимость объекта составляет 140 млн рублей (941 тыс. рублей за кв.м), в районе Арбат – 89,5 млн рублей (806 тыс. рублей за кв.м), в Якиманке – 86 млн рублей (672 тыс. рублей за кв.м), в Тверском – 55 млн рублей (524 тыс. рублей за кв.м), в Замоскворечье – 52 млн рублей (605 тыс. рублей за кв.м).

А средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Москвы в мае 2023 года составила 12,2 млн рублей.

Студии в основном продаются за 4,2 млн рублей, однокомнатные квартиры – за 10,2 млн рублей, двухкомнатные – за 14,5 млн рублей, трехкомнатные – за 21,5 млн рублей, объекты с четырьмя и более комнатами – за 79,5 млн рублей.

По словам экспертов, с начала года цены на недвижимость в Москве почти не поменялись. Снижение на 1% всего лишь произошло. В целом спрос колеблется в рамках сезонности, предложение тоже стабильно (+3% к 2022 году). Обычный торг вернулся к привычным 3-5% от стоимости объекта, пишут «Известия».