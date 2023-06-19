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Элитные новостройки Москвы подешевели до прошлогоднего уровня

Квадратный метр элитного жиля на рынке новостроек Москвы за год подешевел на 2%, а в мае 2023 года сократился на 0,1%, до 1,45 млн рублей. Об этом РБК заявили аналитики агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate.

Элитные новостройки Москвы подешевели до прошлогоднего уровня
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Наивысшей отметки цена 1 кв. м за прошедший год достигла в прошлом октябре (1,62 млн руб.). «Квадрат» элитного жилья в последний раз подорожал в декабре 2022 года — после ноябрьского снижения. В январе — мае 2023 года цена 1 кв. м только снижалась, что и привело практически к возврату к значениям мая 2022 года, отметили аналитики компании.

По словам директора департамента мониторинга рынка и оценки Intermark Real Estate Анатолия Довганя, снижение цены квадратного метра за год оказалось незначительным и находится в рамках стандартного колебания цен. По большей части такая ситуация складывается из-за структуры рынка.

Он добавил, что в дальнейшем цены будут меняться, так как в центре города начнется строительство новых элитных комплексов, где застройщики планируют установить более высокие цены.

12 июня газета «Известия» писала, что цены на новостройки в Москве за год сократились на 6%, а квадратный метр подешевел на 0,2%. Эксперты посчитали, что такая ситуация произошла из-за распространенных дисконтов, которые применяют застройщики в своих проектах. Причем в некоторых случаях размер скидки может достигать 32%.

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