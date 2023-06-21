Более половины квартир в новостройках в России решили продавать по акции

Более чем половину представленных в новостройках в России квартир решили продавать по акции. Информацию об этом раскрыли аналитики компании «Авито Недвижимость», пишут «Известия».

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По данным экспертов, сейчас по стране в среднем по акции можно купить 59 процентов от всех квартир на первичном рынке. Чаще всего со специальными предложениями продают студии — 62 процента от общего числа объектов такого типа. Кроме того, по акции предлагают 59 процентов однокомнатных, 58 процентов двухкомнатных и 56 процентов трехкомнатных квартир.

Среди городов России лидером по доле недвижимости, продающейся по акции, стала Рязань — там таким образом предлагалось 89 процентов от всех объектов в новостройках. В первую тройку также вошли Ижевск и Краснодар с показателями в 85 и 79 процентов соответственно. В Москве доля продаваемых со специальными предложениями квартир составила 74 процента. Напротив, реже всего по акции предлагались объекты в Воронеже (10 процентов от общего числа), Саратове (12 процентов) и Новосибирске (13 процентов).

Что касается вариантов специальных предложений, то девелоперы обычно предоставляют скидки на покупку жилья, рассрочку на несколько месяцев либо ипотеку по субсидированной ставке размером не более одного процента. Ряд застройщиков готов приобрести старое жилье или автомобиль клиента в трейд-ин либо помогает найти покупателя.

«Ряд девелоперов проводит стимулирующие акции, чтобы обеспечить продажу так называемой сопутствующей недвижимости, — они дарят скидочные сертификаты на покупку машино-мест, кладовых помещений, техники и мебели у партнеров, подарки за рекомендации друзьям или разрабатывают прогрессивную систему скидок при приобретении нескольких квартир», — сообщил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.