Названа стоимость самого дешевого жилья в Москве

По предварительным итогам июня 2023 года минимальный бюджет покупки жилья в новостройках Москвы составил 2,9 миллиона рублей. Стоимость самой дешевой недвижимости раскрыли эксперты компании «Метриум», передает РБК.

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Наиболее доступным оказался апартамент площадью 12 квадратных метров в районе Вешняки. Второе место досталось студии в 11,8 «квадратов» в Нижегородском районе — объект можно приобрести за 3,2 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнул лот в 16,7 «квадрата» за 3,3 миллиона рублей, расположенный в районе Коптево.

В первую пятерку также вошли объект в 10,3 квадрата за 3,4 миллиона рублей и лот площадью 6,2 «квадрата» за 3,5 миллиона рублей. В июне 2023-го стоимость самого дешевого предложения на рынке новостроек Москвы оказалась на 200 тысяч рублей ниже, чем в 2022 году.

Минимальную стоимость квадратного метра эксперты зафиксировали в Некрасовке — 193,9 тысячи рублей, Бибирево — 198,2 тысячи рублей и Восточном Бирюлеве — 205,9 тысячи рублей. В первой десятке также оказались районы Крюково (207,7 тысячи рублей), Митино (217,6 тысячи), Люблино (218,4 тысячи), Ховрино (230,3 тысячи), Молжаниновский (236,1 тысячи), Южное Бутово (238,9 тысячи) и Вешняки (240 тысячи). В июне 2022 года минимальная стоимость квадрата составила 201,3 тысячи рублей.

По словам аналитиков, снижение минимальных бюджетов происходит на фоне коррекции цен в сегменте новостроек и роста первичного предложения. По данным компании, за год объем доступного для покупки нового жилья вырос на 29,8 процента.