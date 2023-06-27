Дом из фильма «Барби» можно будет снять в аренду

Розовый особняк из фильма «Барби» в Малибу можно будет снять в аренду. Об этом сообщает Deadline.

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«Кен приглашает двух счастливчиков остановиться в недавно обновленном доме мечты Малибу. Пока Барби в отъезде, Кен размещает свою комнату в ее доме на Airbnb и по многочисленным просьбам возвращает Барби розовый мир», — говорится в сообщении.

Розовый дом включает в себя диско-роликовый каток, тренажерный зал, гигантскую песочницу, горку для бассейна на втором этаже и ярко-розовую спальню в ковбойском стиле. Дом можно арендовать максимум на две ночи для двух гостей. Аренда будет доступна уже с 17 июля.

Hogwash Studios