Дом из фильма «Барби» можно будет снять в аренду
Розовый особняк из фильма «Барби» в Малибу можно будет снять в аренду. Об этом сообщает Deadline.
«Кен приглашает двух счастливчиков остановиться в недавно обновленном доме мечты Малибу. Пока Барби в отъезде, Кен размещает свою комнату в ее доме на Airbnb и по многочисленным просьбам возвращает Барби розовый мир», — говорится в сообщении.
Розовый дом включает в себя диско-роликовый каток, тренажерный зал, гигантскую песочницу, горку для бассейна на втором этаже и ярко-розовую спальню в ковбойском стиле. Дом можно арендовать максимум на две ночи для двух гостей. Аренда будет доступна уже с 17 июля.
Фильм «Барби» расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном Барбиленде. По сюжету Барби изгнали из Барбиленда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни. Премьера комедии в кинотеатрах запланирована на 21 июля 2023 года. Главные роли в проекте сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.