С 1 июля истекает мораторий на штрафы за задержку сроков сдачи новостроек

С 1 июля перестает действовать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку сроков сдачи жилья, который вводился в 2022 году для поддержки строительной отрасли.

"С 1 июля 2023 года после прекращения срока действия особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных постановлением правительства РФ № 479, процесс взаимодействия между участниками долевого строительства и застройщиками будет регламентироваться №214-ФЗ", - рассказали РИА Недвижимость в Минстрое России.

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Мораторий сначала вводился до конца 2022 года, но осенью он был продлен до 30 июня 2023 года. По словам первого вице-президента Glorax Александра Андрианова, он на год с лишним "облегчил жизнь" как застройщикам, так и дольщикам.

"Ведь постановление имело сбалансированный характер и распространяло свое действие на ответственность за нарушение условий договора долевого участия не только со стороны застройщика, но и позволяло участнику долевого строительства "безнаказанно" нарушать срок оплаты договора", - пояснил он.

Теперь возвращаются старые правила начисления неустоек за несоблюдение установленных в ДДУ сроков. Как указала директор по правовым вопросам компании "Главстрой" Вероника Поддубная, если застройщик не исполнил свои обязательства, то дольщик сможет получить от него неустойку, возмещение убытков "в обоснованном размере", штраф по закону о защите прав потребителей, компенсацию за моральный вред.

Неустойка рассчитывается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за день просрочки, если дольщик - юридическое лицо, и в размере 1/150 - если это физлицо.

"При текущей ставке 7,5% ЦБ неустойка будет начисляться из расчета 18,25% годовых, что выше любых банковских процентов", - подсчитала Поддубная, добавив, что у судов есть право снижать ее, но действует также закон о защите прав потребителей, по которому взыскивается штраф в 50% от суммы неустойки, уплачиваемой застройщиком.

Для дольщиков также снимается послабление. Если он просрочит платеж по ДДУ, то будет выплачивать застройщику неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за день просрочки.