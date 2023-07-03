В России выдача ипотеки за I полугодие превысила рекорд 2021 года

Объем выданной в России ипотеки за январь-июнь 2023 года достиг 3 трлн рублей, что на 10% выше последнего рекорда 2021 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ВТБ.

"В июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей, что превысило итоги мая. Выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года", - говорится в сообщении.

По словам вице-президента, руководителя департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгения Дячкина, которые приводятся в сообщении, объем сделок по ипотеке в I полугодии 2023 года оказался выше ожиданий экспертов, что "говорит о выходе рынка на траекторию уверенного роста".

В отдельности выдача ипотеки за июнь в РФ (600 млрд рублей) стала третьим по объему результатом за всю историю наблюдений после декабря 2022 года (697 млрд рублей) и декабря 2021 года (641 млрд рублей), отметили в банке. В том числе ВТБ в июне выдал 22 тыс. кредитов на 108 млрд рублей совокупно.

Наибольшая активность в первом полугодии 2023 года по ипотеке пришлась на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край. При этом интерес заемщиков сместился на вторичный рынок, добавили в ВТБ: в этом сегменте банк провел 56% сделок.