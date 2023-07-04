ЦБ выявил распространение в России рискованных программ по ипотеке

В России продолжают распространяться практики, когда банки предлагают клиентам купить сниженную ставку по ипотеке или снизить проценты по ней на первые два-три года с одновременным завышением стоимости жилья. Об этом газете «Известия» рассказали в Центробанке.

«Банк России продолжает работать над снижением рисков ипотечных продуктов и ограничением подобных программ», — уточнили в ЦБ.

В крупных банках «Известиям» подтвердили, что опция покупки низких ипотечных ставок на рынке есть. В «Сбере» уточнили, что заемщики, как правило, выбирают уменьшение ставки на 1,5 процентных пункта (п.п.). Там добавили, что всего программой воспользовалось более 22 тыс. клиентов, они в общей сложности сэкономили 6,1 млрд рублей. В ВТБ заявили об отсутствии дополнительных рисков по закредитованности заемщиков и соответствии программы требованиям ЦБ. Банк ввел опцию 10 мая. Чтобы снизить ставку на 0,5-0,8 п.п., нужно внести единовременный платеж.

О том, что банки стали предлагать заемщикам ипотеку со скидкой стало известно в мае. В Центробанке тогда заявляли, что заемщик должен понимать, что получит выгоду только на долгосрочном горизонте, когда экономия по процентным платежам станет больше суммы комиссии, которая была выплачена банку за снижение процентной ставки.