Суд отменил решение о конфискации 34 санаториев в Кавминводах

Московский городской суд отменил принятое ранее решение Гагаринского райсуда столицы о передаче 34 санаториев из частных рук в собственность государства. До этого три долгих года судьба огромного курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод находилась в подвешенном состоянии. По требованию Генпрокуратуры было инициировано судебное дело, вызвавшее шок у владельцев здравниц КМВ: по версии надзорного ведомства, 1763 объекта недвижимости, которые в 90-е годы принадлежали Федерации независимых профсоюзов России, были незаконно приватизированы и проданы.

На основании этого Генпрокуратура подала иск в Гагаринский райсуд Москвы с требованием вернуть санатории в доход государства. В августе 2022-го, после рассмотрения дела, суд постановил удовлетворить это требование. Но нынешние владельцы здравниц с ним не согласились и обжаловали вердикт в Мосгорсуде, который отменил предыдущее решение. Эксперты рассказали корреспонденту "Российской газеты", что история на этом еще не закончилась, а продолжение зависит не только от судебных постановлений.

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На сайте Мосгорсуда сообщается, что основанием для принятия соответствующего решения стало нарушение или неправильное применение норм процессуального права, но каких именно - не уточняется. Участники процесса на момент написания этого текста еще не получили на руки судебное решение. Поэтому некоторые из них не комментируют пока итоги рассмотрения дела. Другие же говорят, что и без бумаг ясно: вердикт Мосгорсуда - поворотная точка в долгой и тяжелой тяжбе, когда на кону была судьба всех санаториев КМВ, градообразующих предприятий с тысячами рабочих мест, миллионными налоговыми отчислениями и такими же доходами.

Прокуратура имеет право обратиться в Верховный суд с требованием о пересмотре решения. Последствия могут быть какими угодно

- Возникновение этих претензий к нам вообще вызвало большое удивление, - рассказывает генеральный директор ООО "Курортное управление (холдинг) город Кисловодск" Николай Мурашко. - По большому счету, никаких правовых основ для подобных вопросов вообще не существует. Тем не менее это случилось. Решение Московского городского суда мы воспринимаем как точку, после которой возврат к правовому нигилизму уже невозможен. Ведь все время, пока шли разбирательства, мы не могли воспользоваться государственной поддержкой санаторно-курортных учреждений. За это время мы также не могли проводить значительные реконструкции, внедрять инновации и предоставлять более современные услуги. Время - тот ресурс, который не восполняется, и оно потеряно безвозвратно.

Той же позиции придерживается уполномоченный по правам предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин. По его словам, иск Генпрокуратуры не был подкреплен качественной доказательной базой, о чем институт омбудсмена многократно заявлял в последний год.

- Все объекты работали, принимали гостей, проводили санаторно-курортную работу. В то же время люди задумались, а стоит ли инвестировать в подобные объекты, если их завтра могут забрать? - отмечает омбудсмен.

Стоит отметить, что, несмотря на все заявления уполномоченного по правам предпринимателей и владельцев здравниц, приватизация почти всех объектов санаторно-курортного комплекса Кавминвод в пучине 90-х годов проходила с многочисленными нарушениями законодательства. При этом зачастую речь шла о комплексах зданий и сооружений стоимостью миллиарды рублей. Соответственно и Генеральная прокуратура, отстаивая интересы закона, далеко не просто так, не на пустом месте подала иск в суд о пересмотре итогов приватизации. По всей видимости, у надзорного ведомства был веский довод.

Руководитель АНО "Центр защиты бизнеса СК" Сергей Владимиров отмечает, что вообще история с санаториями началась раньше, чем был подан иск в Гагаринский суд. До этого прокуратура подавала несколько исков в арбитражные суды в отношении конкретных санаториев, но эти дела проигрывала. Но и сейчас решение Мосгорсуда может стать в деле не последним.

- Учитывая, что это была апелляционная инстанция, решение вступило в силу немедленно, с момента оглашения. На сегодняшний день Генеральной прокуратуре отказано в ее требованиях. Однако по закону это не последняя инстанция, - говорит Сергей Владимиров. - Насколько я понимаю, если с позицией ведомства по внутренним приказам не согласились суды, то такие решения обжалуются вплоть до Верховного суда. Теперь прокуратура имеет право обратиться в Верховный суд с требованием о пересмотре решения Московского городского суда. Последствия могут быть какими угодно. Кассационная инстанция может отменить решение и принять новое, а может и отменить решения обеих инстанций.

Сергей Владимиров обращает внимание и на еще одну сторону вопроса. Так, недавно минэк РФ предложил выставить на продажу государственные санатории, которые нуждаются в реконструкции. По данным ведомства, в КМВ из 124 санаториев 40 процентов находятся в неудовлетворительном состоянии. Подобные заявления представителей федерального министерства могут говорить о новом подходе. Власти сделают вывод, что в ситуации с санаториями эффективнее действовать не через судебные тяжбы, а через управленческие механизмы. По мнению эксперта, в целом проблема санаторного комплекса действительно требует решения: если одни учреждения обновлены и оказывают суперсовременные услуги, то другие - это лишь разваливающиеся здания. .

Мнение

Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей:

- В последние несколько лет суды все чаще отказывают в применении исковой давности, когда речь идет об изъятии имущества у предпринимателей в пользу государства. И это системная проблема. В случае с санаториями Кавминвод прокуратура мотивирует иски тем, что много лет назад якобы было нарушено законодательство о противодействии коррупции. Но ни один из десятков ответчиков не является государственным или муниципальным служащим. Многие покупали недвижимость даже не у Федерации независимых профсоюзов России, а либо у муниципальных властей, либо у предыдущих частных собственников. В некоторых случаях успели смениться по три-четыре хозяина. Спорное имущество находится в частных руках уже двадцать лет, за это время в объекты вложено в совокупности почти 30 миллиардов рублей.

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