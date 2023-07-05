Опубликован рейтинг российских застройщиков по вводу жилья

Компания ПИК по результатам первого полугодия 2023 года продолжает удерживать первое место среди российских девелоперов по вводу жилья, подсчитали аналитики Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

За полгода ПИК ввел 993 тысячи квадратных метров жилья. "Это 42 многоквартирных дома и три дома с апартаментами в 30 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Москве (62%), на Московскую область приходится 26% введенного жилья", - указывается в сообщении портала.

На втором месте рейтинга ЕРЗ, как и в прошлом месяце, остается "Самолет" с показателем 791 тысяча квадратных метров, на третьем - ЛСР (303 тысячи). Четвертую строку занимает "Инград" (273 тысячи "квадратов"), пятую - московский Фонд развития территорий (248 тысяч).