Кабмин увеличил возможности заемщиков по "Сельской ипотеке"

Премьер-министр Михаил Мишустин увеличил максимальный размер кредита, доступный заемщику по "Сельской ипотеке". Расширены и другие условия льготной программы, чтобы регионы могли продолжать комплексное развитие.

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"Сельская ипотека" заработала в стране в 2020 году. С этого момента льготными кредитами по ставке до 3% воспользовались более 116 тысяч заемщиков. Граждане смогли приобрести или построить свыше 6,5 миллиона квадратных метров жилья. В августе прошлого года правительство сделало программу бессрочной и на ее реализацию в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрело свыше 19,5 миллиарда рублей.

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Теперь возможности потенциальных участников льготной ипотеки снова расширяются. Кредитный лимит, сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства, увеличивается вдвое - с 3 до 6 миллионов рублей. Уточняются цели займа, чтобы при покупке жилья на сельских территориях у людей был более широкий выбор.

"Можно будет взять кредит и на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах. Их у нас более полутора тысяч по всей стране", - рассказал премьер.

В этих населенных пунктах в ускоренном темпе будут создавать востребованную гражданами инфраструктуру в рамках реализации стратегической инициативы "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения". Еще одно нововведение позволит сельским жителям приобрести за счет кредитных средств готовый домокомплект и строиться своими силами.

Кредитный лимит увеличивается вдвое - с 3 до 6 миллионов рублей

Принимаемые меры - важная часть комплексного развития регионов, подчеркнул премьер.

"Решение поможет людям в сельской местности быстрее обзавестись домом или квартирой и посодействует привлечению на эти территории большего количества специалистов разных областей, которые там необходимы", - рассчитывает он.

Продолжает правительство расширять меры поддержки отечественного бизнеса. Для поддержания уровня инвестиций по поручению президента разработан законопроект, который совершенствует механизм инвестиционного налогового вычета. Он устанавливает единые критерии применения льготы на региональном уровне и привязку к реализации проектов, в том числе направленных на достижение страной технологического суверенитета. "Теперь воспользоваться таким вычетом смогут компании, которые включены в соответствующий реестр. Государство будет возвращать им до четверти капитальных затрат на протяжении пяти лет", - объяснил Михаил Мишустин.

Кабинет министров также намерен сохранить государственную поддержку бизнеса после введения с 1 июля акциза на сахаросодержащие напитки. Это, подчеркнул премьер-министр, фактически ограничило их производителям и продавцам доступ к некоторым программам содействия. "Подготовлены корректировки к законопроекту для сохранения мер государственной помощи - в первую очередь для кафе, гостиниц и других организаций сферы обслуживания и общепита, которые реализуют сладкие напитки", - заявил глава правительства.