В России предложили ввести единую льготную ипотеку

Вместо ряда льготных ипотечных программ нужно вводить единую льготную ипотеку. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко, его цитирует «Российская газета».

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По словам депутата, льготная ипотека на новостройки изжила свою функцию и привела к искажению рынка и подорожанию квадратного метра жилья. Так, с 2019 по 2022 год цена недвижимости в крупных городах увеличилась в два раза. Даже при учете инфляции в 27 процентов за эти три года, квартиры подорожали на 75 процентов, а зарплаты у большинства россиян так сильно не поднялись.

Рост цен на жилье на фоне льготной ипотеки сводит на нет и социальную функцию маткапитала. С 2017 года площадь, которую можно было с его помощью приобрести, сократились в полтора раза — с девяти до шести квадратных метров, добавил Алексеенко.

Вместо массы льготных ипотек (дальневосточной, семейной, льготной на новостройки и других) необходимо создать единую адресную программу, условия по которой будут меняться при выполнении определенных требований: при оформлении кредитов молодой семьей или при рождении первого-третьего ребенка, пояснил депутат.

В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила беспокойство по поводу ипотеки, «накачанной» льготными и псевдольготными программами. По ее словам, регулятор будет бороться с ростом высокорискованных займов.