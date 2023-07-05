Назван способ не платить долг по ипотеке за унаследованную квартиру

При получении в наследство купленной в ипотеку квартиры россияне не всегда обязаны выплачивать за нее кредит. Способы избежать чужого долга назвала россиянам председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», адвокат Виктория Данильченко, пишет «Российская газета».

«В состав наследства входят не только права на недвижимость и другие вещи, но и обязанности, иначе говоря, долги. То есть нельзя принять имущество и одновременно отказаться от обязанностей или долгов наследодателя», — пояснила юрист.

Однако платить ипотеку за предыдущего собственника жилья не придется, если его уход из жизни оказался страховым случаем. Если это удастся подтвердить, то долг по кредиту будет покрывать страховая компания, а наследники получат недвижимость без обременения. Если наследодателя не стало по не предусмотренным в договоре причинам, то его обязательства все-таки перейдут на новых хозяев квартиры.