Москвичи бросились скупать вторичное жилье

В первой половине 2023 года москвичи массово бросились скупать квартиры на вторичном рынке — спрос на этот тип жилья вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные приводят аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

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Интерес к «вторичке» также оказался на 15 процентов выше, чем в первые шесть месяцев 2021-го. Среди причин такой динамики специалисты назвали отложенный спрос, желание россиян сохранить накопления и переток клиентов с рынка новостроек. По оценкам экспертов, от новостроек в пользу готовых квартир отвернулось около 20 процентов потенциальных покупателей.

«Поскольку в отсутствие околонулевых ипотечных ставок от застройщиков покупка новостройки стала непосильной для многих покупателей, клиенты переходят на вторичный рынок, где аналогичную квартиру можно приобрести на 15-20 процентов дешевле», — пояснил директор направления «Вторичный рынок» «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.

Несмотря на скачок спроса, цены на вторичное жилье в первом полугодии не изменились. По данным компании, один квадратный метр в Старой Москве сейчас в среднем стоит 275,9 тысячи рублей (без изменений с начала года), в Новой Москве — 203 тысячи рублей (без изменений), а в Подмосковье — 139 тысяч рублей (плюс 0,1 процента).