Москва выставила на продажу более 5 тыс. кв. м коммерческой недвижимости

Город выставил на продажу более 5 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в разных районах Москвы
Город выставил на продажу 15 помещений и одно здание, которые расположены в разных округах столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Город выставил на торги более 5 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Это 16 объектов, которые находятся в восьми столичных округах. Предприниматели смогут использовать их для реализации различных бизнес-идей. Например, открыть тюнинг-ателье, магазины, кафе, медицинские клиники и другие объекты», - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
Отмечается, что больше всего объектов, выставленных на торги, находится на востоке столицы - это пять помещений общей площадью 1,8 тыс. кв. м в подвалах, на первых и антресольных этажах. К ним проведены все необходимые коммуникации, у них отсутствуют обременения. По два помещения предлагается в Северном, Южном и Западном административных округах. Их суммарная площадь - более 2 тыс. кв. м. В Центральном, Зеленоградском, Северо-Западном округах расположено по одному помещению, а на юго-западе столицы выставлено одно помещение и здание.
«Коммерческие объекты смогут приобрести все желающие, оформившие электронную подпись на площадке оператора торгов и получившие аккредитацию. Самый маленький лот, выставленный на торги, расположен в Западном административном округе на ул. Мосфильмовская (д. 55). Его площадь составляет 24,8 кв. м. Здесь можно открыть микромаркет с готовыми блюдами или точку по оказанию бытовых услуг. На торги также выставлено здание площадью 125,8 кв. м, оно находится по адресу: ул. Фотиевой, д. 7а. Объект хорошо подойдет для открытия автосервиса с мойкой», - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра управления городским имуществом Дмитрия Рябова.
Указывается, что все лоты будут реализованы через открытые аукционы в электронной форме или посредством публичного предложения, где стоимость может опуститься до 55% от первоначальной. Например, с понижением цены предлагают приобрести объект площадью 278,2 кв. м на ул. Мартеновская (д. 7). В зависимости от выбранного лота заявки принимаются до 11, 14 и 17 июля. С информацией об актуальных объектах можно ознакомиться на сайте Центра управления городским имуществом в разделе «Коммерческая недвижимость», а также на инвестиционном портале Москвы.