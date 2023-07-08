Москва выставила на продажу более 5 тыс. кв. м коммерческой недвижимости

Город выставил на продажу 15 помещений и одно здание, которые расположены в разных округах столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«Город выставил на торги более 5 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Это 16 объектов, которые находятся в восьми столичных округах. Предприниматели смогут использовать их для реализации различных бизнес-идей. Например, открыть тюнинг-ателье, магазины, кафе, медицинские клиники и другие объекты», - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

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Отмечается, что больше всего объектов, выставленных на торги, находится на востоке столицы - это пять помещений общей площадью 1,8 тыс. кв. м в подвалах, на первых и антресольных этажах. К ним проведены все необходимые коммуникации, у них отсутствуют обременения. По два помещения предлагается в Северном, Южном и Западном административных округах. Их суммарная площадь - более 2 тыс. кв. м. В Центральном, Зеленоградском, Северо-Западном округах расположено по одному помещению, а на юго-западе столицы выставлено одно помещение и здание.

«Коммерческие объекты смогут приобрести все желающие, оформившие электронную подпись на площадке оператора торгов и получившие аккредитацию. Самый маленький лот, выставленный на торги, расположен в Западном административном округе на ул. Мосфильмовская (д. 55). Его площадь составляет 24,8 кв. м. Здесь можно открыть микромаркет с готовыми блюдами или точку по оказанию бытовых услуг. На торги также выставлено здание площадью 125,8 кв. м, оно находится по адресу: ул. Фотиевой, д. 7а. Объект хорошо подойдет для открытия автосервиса с мойкой», - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра управления городским имуществом Дмитрия Рябова.