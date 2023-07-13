Бизнес попросил в управление муниципальные спортобъекты

В России могут передать под управление бизнеса некоторые муниципальные объекты физкультурно-оздоровительной отрасли, сообщают «Известия».

Клаве кабмина Михаилу Мишустину направлена соответствующая инициатива от Национального фитнес-сообщества и Координационного совета по развитию государственно-частного партнерства (сформированный с участием представителей Министерства спорта РФ). Как ожидается, власти будут брать на себя часть затрат, как на содержание объекта, так и на возврат инвестиции, а получать взамен часы рабочего времени комплекса в целом или отдельных составляющих — ледовой арены, бассейна, тренажерного зала.

В письме премьеру говорится, что расходы местных бюджетов на эксплуатацию спортивной инфраструктуры оценивается в 60 млрд рублей ежегодно. Эксперимент предлагается провести в десяти пилотных регионах, начав с десяти объектов. Как утверждают авторы инициативы, передача спорткомплексов позволит снизить бюджетные расходы.

В Минспорте говорят, что поддерживают инициативу при условии заключения соглашений в рамках государственно-частного партнерства или концессионных соглашений. По словам экспертов, в регионах низкоэффективно задействованы площади физкультурно-оздоровительных комплексов.