Объем выдачи ипотеки может достичь 5,8 трлн рублей по итогам года

По итогам 2023 года объем выдачи ипотеки может достичь 5,5–5,8 трлн рублей, увеличившись на 15–20% по сравнению с результатами 2022 года, следует из прогноза рейтингового агентства Национального рейтингового агенства (НРА), с которым ознакомились в «Коммерсанте». При этом более половины спроса банки будут удовлетворять именно льготными кредитами — их объем составит 3-3,2 трлн рублей (+50% год к году).

Большую часть рынка, по мнению аналитиков, в этом году займет программа семейной ипотеки, которая будет действовать до 1 июля 2024 года. Доля выдач в денежном выражении по этой программе достигнет 50% и 27% — в количественном. В 2022 году, по данным Дом.РФ, на этот сегмент приходилось 36% всех выдач льготных кредитов по объему и 35% по количеству. По ожиданиям аналитиков НРА, объем выданных кредитов семейной ипотеки увеличится в два раза и составит около 1,6 трлн рублей. Привлекательность этой программы обеспечивается не только сниженной ставкой (максимальная ставка по ней — 6%, а, например, по льготной ипотеке на новостройки — 8%, отмечает «Коммерсантъ»), а еще и там, что с ее помощью можно рефинансировать текущую ипотеку. Кроме того, ее можно использовать повторно, а ипотека с господдержкой под 8% предоставляется одному человеку один раз.

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При этом общие объемы выдачи ипотеки за первое полугодие 2023 года, по данным Frank RG, уже превысили 3 трлн рублей, в этой связи банкиры могут повышать предыдущие прогнозы. Так, по оценке зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова, выдача по итогам 2023 года превысит 6 трлн рублей. За это время объем выдачи Сбербанка может превысить 3,5 трлн рублей, ВТБ — 1,3 трлн рублей, заявлений их топ-менеджеры.