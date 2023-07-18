Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10% с 15%
Сбербанк с 18 июля снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10% с 15%, сообщил банк.
"С 18 июля "Сбер" снижает минимальный первоначальный взнос по "Ипотеке на новостройку" с 15 до 10%. До такого же размера будет снижен первоначальный взнос при оформлении ипотеки на вторичное жилье или новостройку без подтверждения дохода и занятости", - говорится в сообщении.
Уточняется, что изменения затронут всех клиентов, в том числе самозанятых.
"Первоначальный взнос по ипотеке - один из ключевых факторов, который влияет на возможности людей улучшить жилищные условия. Особенно важно, чтобы он был доступным и посильным в популярных ипотечных программах. Теперь все клиенты "Сбера", в том числе самозанятые, смогут взять ипотеку с минимальным взносом в размере 10%. Это позволит еще большему количеству россиян успешно решить жилищный вопрос", - отметил исполняющий обязанности директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.