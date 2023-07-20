Продажи новостроек в Москве выросли за полгода на 7%

Продажи жилья в новостройках Москвы в январе-июне 2023 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 45,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

С учетом нежилой недвижимости зарегистрировано 67,2 тысячи сделок - на 5% больше результата первых шести месяцев прошлого года, указывается в сообщении.

В нем добавляется, что в июне на рынке жилья в новостройках оформлено 7,8 тысячи договоров долевого участия - на 24% больше, чем в июне прошлого года. С учетом нежилой недвижимости этот показатель вырос на 21% - до 10,9 тысячи ДДУ.