В Думе предложили выдавать льготную ипотеку на вторичное жилье

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили распространить льготную и семейную ипотеку на вторичное жилье. Об этом рассказали «Известия».

Свое предложение депутаты направили в Минстрой и госкомпанию ДОМ.РФ.

По задумке депутатов, власти регионов смогут выбирать города, имеющие особое значение, и обращаться в правительство РФ с просьбой расширить льготную ипотеку на вторичное жилье в этих населенных пунктах.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин поддержал введение субсидий на покупку вторичного жилья, отметив, что это поможет семьям и «косвенно, но положительно» отразится на строительной отрасли.

В Минстрое «Известиям» рассказали, что планируют расширить программу льготной ипотеки на вторичное жилье в районах, где нет новостроек, в частности, в сельской местности и населенных пунктах, где живут меньше 250 тысяч человек.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил газете, что такое решение может повысить уровень рождаемости и сократить отток людей из дальних регионов.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов считает, что многие собственники, продавшие старое жилье, будут покупать квартиры в новостройках в других городах.