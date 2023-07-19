СМИ изучили предложения крупных российских банков по ипотеке
Крупные российские банки в целом предлагают клиентам взять ипотеку с первоначальным взносом от 10-15% от стоимости кредита. Об этом пишет РИА Новости.
Вчера Сбербанк объявил о снижении минимального первоначального взноса по ипотеке на первичное и вторичное жилье до 10% (ранее было 15%). В ВТБ, Росбанке, Промсвязьбанке, "Открытии" и "Ак Барс банке" также можно заплатить первый взнос в 10%. В "Московском кредитном банке" этот размер доступен только при покупке жилья в новостройке, а для вторички он составляет 15%.
С минимальным первоначальным взносом в 15% ипотеку можно взять в Газпромбанке, Альфа-банке, Райффайзенбанке, РНКБ и банке "Санкт-Петербург". У банка "Тинькофф" такие условия доступнытолько для жилья на вторичном рынке.
При оформлении ипотеки в банке "Уралсиб" для первичного жилья требуется первоначальный взнос минимум в 15%, а для вторички - 20%. Размер первого взноса по кредиту также различается в Совкомбанке: для покупке жилья на первичном рынке он составит 20%, на вторичном - 15%. Банки "Юникредит" и "Абсолют" требуют самый высокий первый взнос - 20% как на новое жилье, так и на вторичное.