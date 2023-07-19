СМИ изучили предложения крупных российских банков по ипотеке

Крупные российские банки в целом предлагают клиентам взять ипотеку с первоначальным взносом от 10-15% от стоимости кредита. Об этом пишет РИА Новости.

Вчера Сбербанк объявил о снижении минимального первоначального взноса по ипотеке на первичное и вторичное жилье до 10% (ранее было 15%). В ВТБ, Росбанке, Промсвязьбанке, "Открытии" и "Ак Барс банке" также можно заплатить первый взнос в 10%. В "Московском кредитном банке" этот размер доступен только при покупке жилья в новостройке, а для вторички он составляет 15%.

С минимальным первоначальным взносом в 15% ипотеку можно взять в Газпромбанке, Альфа-банке, Райффайзенбанке, РНКБ и банке "Санкт-Петербург". У банка "Тинькофф" такие условия доступнытолько для жилья на вторичном рынке.