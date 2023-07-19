Названа стоимость самой дешевой «однушки» у метро в Москве

Стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в Москве, расположенной в пределах 10 минутах ходьбы от метро, составила 7,1 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

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По данным специалистов, наиболее бюджетная «однушка» у метро площадью от 30 до 45 квадратных метров расположена в районе Вешняки, в восьми минутах пешком от станции «Выхино». Ее метраж — 32 «квадрата». Объект находится на первом этаже 9-этажного панельного дома.

Вторую строчку в списке заняла квартира, площадь которой составляет 42 квадратных метра, а цена — 7,2 миллиона рублей. По словам экспертов, объект расположен в районе с отлично развитой инфраструктурой, в монолитно-кирпичном доме комфорт-класса 2004 года постройки. Среди минусов объекта они выделили отсутствие балкона и необходимость ремонта помещения.

Замкнула тройку самых дешевых «однушек» у метро квартира площадью 30 «квадратов», также за 7,2 миллиона рублей. Объект, нуждающийся в ремонте, находится на первом этаже дома, при этом окна выходят во двор. В шаговой доступности от указанной квартиры расположены школа, поликлиники, торговый центр и парк.