"Известия": госорганы будут вести реестры протоколов собрания жильцов домов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, согласно которой государственные жилищные инспекции (ГЖИ) будут обязаны вести реестры протоколов общих собраний собственников жилья, особенно касающихся вопросов капитального ремонта домов.

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Об этом пишет газета "Известия". Эксперты оценивают, что до 90% протоколов собраний собственников жилья на самом деле фальсифицируются. Александр Евсеев, член Общественного совета при Минстрое, отмечает, что реестр протоколов решений по капитальному ремонту необходим для систематизации информации о проведении работ. В настоящее время органы власти, ответственные за актуализацию программ фондов капитального ремонта, часто не знают, какие решения были приняты жильцами и по каким видам работ.

В России существуют две схемы сбора средств на капитальный ремонт: через общий котел региональных фондов или на индивидуальные специальные счета. По данным Павла Склянчука, аналитика "Народного фронта", только 15% домов используют индивидуальные счета. Однако для использования этих средств требуются решения собраний собственников квартир. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула, что часто такие протоколы фальсифицируются, и средства используются нецелевым образом.