Названы способы вычислить риелтора-мошенника

При выборе риелтора следует смотреть на количество сделок, которые он заключил, и ориентироваться на отзывы. Способы вычислить мошенников назвала директор агентства недвижимости Екатерина Торопова, пишет E1.RU.

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По словам специалистки, если риелтор или агентство входит в профессиональное объединение (например, Российскую гильдию риелторов), то это точно не мошенники. Подобные организации проверяют документы и проводят базовую сертификацию агентов по недвижимости, и соответствие требованиям надо регулярно подтверждать.

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Торопова добавила, что стоит доверять специалистам, которые работают в команде с ипотечным брокером и юристом.

«Один человек, пусть он хоть семи пядей во лбу, не может одинаково хорошо разбираться во всем. Какой-то вопрос он знает на пятерку, а какой-то — на тройку. И общий результат поэтому получается слабее, чем в команде», — считает эксперт.

Чтобы не столкнуться с мошенниками, риелтор рекомендовала выбирать специалистов так же, как врачей и парикмахеров, — по отзывам родственников и знакомых. Однако не нужно вслепую доверять советам — следует сначала самостоятельно проверить информацию в интернете.

«Понятно, что отзывы бывают и заказные, поэтому тут надо обладать некоторым искусством различения подделок. Реальные отзывы обычно конкретны и детальны, описывают ситуацию, а заказные пишутся по шаблону: "Хорошие ребята, все сделали качественно и вовремя". Впрочем, в последнее время даже заказные отзывы очень правдоподобны. Поэтому для полной убедительности лучше взять у агентства или агента контакты реальных клиентов, позвонить им и все узнать самостоятельно», — уточнила Торопова.

Эксперт также советует заглянуть в картотеку арбитражных дел, прежде чем иметь дело с риелтором. Там можно проверить, выступал ли этот человек или его компания в ответчиком или истцом и что в итоге решил суд.

Помимо этого, не стоит сотрудничать со специалистами, которые не заключают официальный договор услуг или намеренно избегают появления в публичном пространстве — не имеют публикаций в СМИ или не ведут личный блог.