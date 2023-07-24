"Известия": мошенники придумали новую схему по отъему жилья

Российскими телефонными мошенниками придумана новая схема, с помощью которой жертвы не только остаются без средств на своих банковских счетах, но и попадают в огромные долги и лишаются без жилья. Об этом сообщает газета "Известия". Преступники при посредничестве кредитных брокеров заставляют граждан брать заем у физических лиц под залог своей недвижимости. Спецификой новой преступной схемы является то, что еще до заключения договора заемщикам оформляют статус самозанятых. Это дает возможность мошенникам обойти закон о потребительском кредите и избежать из-за нелегального кредитования уголовного преследования. По мнению экспертов, жертвами подобных преступлений становятся люди недостаточно финансово грамотные или же психологически не устойчивые к социальной инженерии, применяемой мошенниками. Сначала жертве звонит лжесотрудник правоохранительных органов, который заявляет о необходимости предотвращения вывода средств с банковского счета или же внушает гражданину мысль, что на его квартиру оформлен заем под залог недвижимости. Затем для того, чтобы якобы не позволить аферистам наложить взыскание на квартиру, жертву убеждают самостоятельно срочно заключить договор займа под залог недвижимости и направляют к кредитному брокеру, который оформляет ей статус самозанятого. Далее, как рассказали эксперты, брокер по доверенности заключает договор займа под залог недвижимости. В договоре содержатся такие условия, которые заемщик выполнить не в состоянии. В частности, срок займа устанавливается на срок всего лишь до одного года, в течение которого жертва должна выплатить несколько миллионов рублей. После невыполнения подобных условий договора преступники забирают квартиру заемщика себе. Ранее сообщалось, что бывшую сотрудницу полиции из Чебоксар признали виновной в мошенничестве с квартирами.