Рынок элитной недвижимости Москвы пошел в рост

По данным экспертов экосистемы Kalinka, во втором квартале 2023 года количество сделок на первичном рынке элитной недвижимости Москвы выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики Kalinka Ecosystem подвели итоги 2 квартала 2023 года на первичном рынке элитной недвижимости Москвы. По итогам отчетного периода объем предложения на рынке составил 2 956 лотов, что на 1% меньше 1 квартала, но на 23% больше 2 квартала прошлого года. В метрах это 423,4 тыс. кв. м (+2% к 1 кварталу 2023 года и +34% ко 2 кварталу 2022 года) .

Всего в продаже в настоящее время представлено 105 элитных комплексов, что на 15% выше аналогичного периода прошлого года. С начала года рынок пополнился 14 новыми проектами, 7 из которых вышли во 2 квартале 2023 года, а это на 40% больше 1 полугодия 2022 года.

Что касается цен, то средневзвешенная цена предложения составила 1,5 млн руб./кв. м (+11% к 1 кварталу 2023 года, +12% ко 2 кварталу 2022 года) . При этом в сегменте deluxe цена приблизилась к отметке в 2,4 млн руб. за «квадрат» (+10% к 1 кварталу 2023 года, +19% ко 2 кварталу 2022 года) , а в premium зафиксировалась на уровне 997 тыс. руб./кв. м , сохранившись на прежнем уровне с начала года и на 4% превысив 2 квартал прошлого года.

«Рынок элитной недвижимости Москвы оживает, и эта положительная динамика не может не радовать, – отметила Екатерина Румянцева, основатель экосистемы Kalinka. – Количество сделок во втором квартале составило более 200, а это на 15% выше первых трех месяцев текущего года».

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным экспертов компании, спрос по количеству сделок не изменился.