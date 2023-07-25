В ЦБ назвали причину роста спроса на вторичное жилье

ЦБ: спрос на вторичное жилье в РФ растет из-за дисбаланса цен с первичкой
Рост спроса на жилье в России на вторичном рынке произошел из-за того, что застройщики сильно "разогнали" цены на новостройки, кроме того там можно найти хорошие варианты уже со всем необходимым, включая мебель, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.
Банк России в опубликованном ранее во вторник докладе отметил существующее у россиян перераспределение спроса на вторичный рынок жилья.
"Почему наблюдаем рост спроса именно на вторичное жилье? Как я уже сказал, как нам кажется, тот дисбаланс цен, который появился... цены на первичку опережали вторичку, по-моему, чуть ли не в 30%", - сказал Данилов в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что несколько лет был опережающий рост цен на первичку, в том числе из-за различных ипотечных схем, которые придумывали застройщики вместе банками.
"Плюс на вторичке есть довольно много хороших предложений. … Уже есть предложения с ремонтом, с мебелью. На первичке тоже есть квартиры с ремонтом, но часто нужно что-то доинвестировать. А здесь вы можете найти уже хорошее жилье со всеми необходимыми условиями", - продолжил глава департамента ЦБ.
"Плюс, возможно, сказались несколько ужесточений нашего регулирования макропруденциального, которое действует на первичку в части применения макронадбавок, по, в том числе, кредитам с низким первоначальным взносом", - добавил Данилов.
Но при этом он отметил, что все же основная причина роста спроса на вторичку - это разница в ценах.
"В каком-то смысле застройщики сами себя наказали, если так можно сказать, тем, что так разогнали цены на первичку", - заключил глава департамента ЦБ.