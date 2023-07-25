В ЦБ назвали причину роста спроса на вторичное жилье

"Плюс на вторичке есть довольно много хороших предложений. … Уже есть предложения с ремонтом, с мебелью. На первичке тоже есть квартиры с ремонтом, но часто нужно что-то доинвестировать. А здесь вы можете найти уже хорошее жилье со всеми необходимыми условиями", - продолжил глава департамента ЦБ.



"Плюс, возможно, сказались несколько ужесточений нашего регулирования макропруденциального, которое действует на первичку в части применения макронадбавок, по, в том числе, кредитам с низким первоначальным взносом", - добавил Данилов.