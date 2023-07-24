Определен порядок приватизации жилья, изъятого у коррупционеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий продавать на аукционах изъятое у коррупционеров жилье. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятый закон устанавливает порядок приватизации жилья, поступившего в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения.

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Ранее в случае выявления несоответствия доходов и расходов прокуроры подавали в суд заявления об обращении в доход РФ земельных участков, недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, расходы на которые не подтверждены документами. Средства, полученные от обращения в доход государства такого имущества, согласно российского законодательству, зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

По информации Росимущества, в госказне на данный момент находятся около 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с совершенными правонарушениями в собственность РФ. При этом порядок и основания для отчуждения из федеральной собственности жилых помещений, поступающих в госфонд путем их возмездной реализации, отсутствуют.

В связи с этим законом предусматривается, что жилые помещения, поступившие в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения или в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, будут отчуждаться в определенном законом о приватизации порядке. Помимо этого, определяется критерий отнесения такого жилья к категории, подлежащей возмездному отчуждению: таким жильем будут признаваться жилые помещения, рыночная стоимость которых превышает в два и более раз сумму, определенную исходя из его общей площади, умноженной на показатель средней цены одного квадратного метра жилья по соответствующему субъекту РФ. Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья рассчитывается Росстатом и утверждается Минстроем России ежеквартально.