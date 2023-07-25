В России в 2,5 раза выросли объемы выдачи IT-ипотеки

Количество выданных IT-ипотек в 2023 году почти в 2,5 раза превысило показатели предыдущего периода и достигло суммы в 93,2 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные ДОМ.РФ пишут «Известия».

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В мае 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов. Кредит по программе могли оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. В 2023 году программа была расширена, в том числе увеличен возраст потенциальных заемщиков - от 18 до 50 лет.

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По данным ДОМ.РФ, с момента запуска IT-ипотеки было выдано 16,3 тыс. займов на сумму 143,4 млрд рублей. При этом только в первом полугодии текущего года россияне оформили 10,8 тыс. таких кредитов на 93,2 млрд.

В прошлом году IT-ипотека составила 0,4% от общего количества и 1% от объема выдачи по всем льготным программам жилищного кредитования, а в январе–мае 2023-го — уже 1,3% и 2,9% соответственно, уточнили в ДОМ.РФ.

О росте числа выданных по этой программе кредитов заявили в крупнейших российских банках, в том числе в «Сбере», ВТБ, в банке «Санкт-Петербург», Абсолют Банке и УБРиР.

«Значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация на государственном уровне в феврале — только в нашем банке после перезапуска спрос IT-специалистов вырос более чем в три раза», — пояснили в пресс-службе ВТБ.

После модернизации программы требования к нижней ставке зарплаты снизились со 150 до 120 тысяч рублей для жителей городов-миллионников, а максимальная сумма кредита выросла до 18 млн. При этом было отменено требование по сохранению места работы на протяжении всего срока выплаты займа.

Опрошенные изданием эксперты обратил внимание на то, что был расширен и диапазон заемщиков. Теперь IT-ипотекой могут воспользоваться не только программисты, но и дизайнеры, бухгалтеры, маркетологи и другие сотрудники аккредитованных компаний.