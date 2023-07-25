Новая схватка лидеров строительной индустрии

8 августа в Москве состоится Интеллектуальная битва «Девелоперы VS Строители & Поставщики» – второй корпоративный IQ чемпионат строительной индустрии, проводимый в рамках реализации проекта Минстроя России «Умный город».

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Событие приурочено сразу к двум актуальным датам – 99-летию флагмана отрасли – «Строительной газеты» и Дню строителя.

В рамках проведения «Интеллектуальной Битвы» будет презентован масштабный план мероприятий к празднованию 100-летия «Строительной Газеты» – самого авторитетного федерального СМИ отрасли.

Бизнес-игра в формате интеллектуального шоу «Genium Challenge» уже заслужила любовь делового сообщества. В этот раз схватка объединит крупнейших игроков строительной индустрии. Участниками станут топ-менеджеры и собственники компаний рынка строительства и недвижимости, ведущие специалисты различных сфер отрасли, представители власти и лидеры мнений.

Вечер бизнес-нетворкинга предполагает живое общение, дружественную атмосферу, способствующую укреплению деловых связей и заведению новых знакомств.

Ведущий Битвы – Максим Поташев, магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова», президент федерации спортивного бриджа России. Мероприятие соберет более 250 участников, игровой состав – не менее 25 команд по 6 человек. Интеллектуальная игра пройдет в 3 раундах, по итогам которых будут определены команды-победители.

Также в рамках события будет организована выставочная экспозиция, в которой примут участие застройщики, производители и поставщики строительных и отделочных материалов, оборудования и услуг строительной индустрии.

«Наши мероприятия уже зарекомендовали себя как площадки для эффективного нетворкинга! Мы дарим возможность прекрасно провести вечер и непринужденно завести деловые связи, способные вывести ваш бизнес на новый уровень, – подчеркивает Александр Изотов, основатель и генеральный директор Urbanius club – организатора Битвы, – Мы объединяем представителей бизнеса, власти и лидеров мнений и знаем, как создать атмосферу, максимально способствующую продуктивному общению и синергии».

К участию в ближайшем событии приглашены крупнейшие девелоперы и ведущие компании строительного рынка России: ФАУ «РосКапСтрой», ГК ПИК, Группа ЛСР, ГК Пионер, ГК ФСК, Группа Самолет, Stone Hedge, ГК Ingrad, ГК МИЦ, KR Properties, Ikon Development, ГК Кортрос, Gravion Group, Asterus, ГК Мангазея, Группа НЛМК, ПАО «Ростелеком», Дом.РФ и др.

Организаторами второго корпоративного IQ-чемпионата строительной индустрии выступают: Urbanius club – бизнес-клуб для собственников и топ-менеджеров рынка недвижимости и строительства при поддержке проекта «Умный город» Минстроя России; Центр компетенций «Умный город» и «Строительная газета».

Количество мест ограничено, спешите оказаться в числе лучших!

При раннем бронировании – СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.