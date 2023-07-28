ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке

Банк ВТБ вслед за повышением ключевой ставки ЦБ с 1 августа повышает ставку по своим ипотечным программам — на 0,9 процентных пункта. Теперь ипотечные программы ВТБ будут по ставкам от 11,6% годовых, говорится в сообщении банка. Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование.

Все поступившие в банк заявки до 1 августа будут рассмотрены по текущим условиям. Полученное по заявке решение, включая процентную ставку, будет действовать 90 дней.

Условия по госпрограммам останутся без изменений. Ранее ВТБ улучшил предложения по ним, снизив ставки от 0,4 до 0,7 п.п. до 15 сентября текущего года. Сейчас по ипотеке с господдержкой кредит доступен по ставке от 7,3%, в рамках «Семейной» и «IT-ипотеки» — от 4,3% и от 4% соответственно, «Дальневосточной ипотеки» – от 1,5%.

Все дисконты по ипотечным программам также сохраняются в полном объеме. Заемщики могут получить скидку 0,3 п.п. при оформлении онлайн-заявки на ипотеку, использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Для клиентов, готовых перевести зарплату на карту ВТБ, дисконт составит 0,4 п.п. Будут сохранены и текущие неценовые параметры кредитов, включая минимальные требования к уровню первоначального взноса, от 10%.