Завершено возведение монолитного каркаса шестого корпуса Ostankino Business Park в Бутырском районе

«Соглашение о строительстве Ostankino Business Park в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда было подписано в 2020 году между Москвой и девелопером из структуры Pioneer. Общая площадь комплекса, состоящего из шести корпусов, превысит 133 тыс. кв. м, включая паркинг и наземную территорию. В будущем здесь будет создано около 7 тыс. рабочих мест, из них более 1,6 тыс. – в рамках городской программы. В июле инвестор завершил возведение монолитного каркаса шестого корпуса и уже выполняет внутренние работы по возведению стен и монтажу инженерных систем, устанавливает фасад. Готовность корпуса превышает 50%. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.