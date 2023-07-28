Завершено возведение монолитного каркаса шестого корпуса Ostankino Business Park в Бутырском районе
В Бутырском районе столицы завершилось возведение монолитного каркаса шестого корпуса делового кластера Ostankino Business Park, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
«Соглашение о строительстве Ostankino Business Park в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда было подписано в 2020 году между Москвой и девелопером из структуры Pioneer. Общая площадь комплекса, состоящего из шести корпусов, превысит 133 тыс. кв. м, включая паркинг и наземную территорию. В будущем здесь будет создано около 7 тыс. рабочих мест, из них более 1,6 тыс. – в рамках городской программы. В июле инвестор завершил возведение монолитного каркаса шестого корпуса и уже выполняет внутренние работы по возведению стен и монтажу инженерных систем, устанавливает фасад. Готовность корпуса превышает 50%. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.
Как уточняется, общая площадь корпуса составляет более 23 тыс. кв. м, из них 15 тыс. кв. м будут выделены под офисные помещения. Панорамное остекление корпуса позволит обеспечить высокий уровень инсоляции. Отделка фасада выполняется металлическими панелями с оттенками золота, бронзы и меди.
Офисные помещения будут расположены с третьего по 12 этажи, а на первых двух уровнях разместится фитнес-центр с бассейном и спа-зоной площадью более 3 тыс. кв. м.