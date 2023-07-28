На рынке арендного жилья в России сформировался дефицит

В мегаполисах за год предложение сократилось почти на 50%. Среди основных причин называют рост цены квадратного метра на рынке как вторичного, так и первичного жилья. А также постепенное снижение доступности ипотеки на готовые квартиры. Кроме того, развивается глобальный тренд, так называемой, sharing экономики. Её составляющей частью является не владение чем-либо, а пользование. Молодое поколение предпочитает снимать жилье, полностью готовое для комфортного проживания, а не тратиться на покупку своей квартиры. О других причинах и перспективах развития рынка арендного жилья Авторадио рассказал эксперт по работе с недвижимостью компании «Ricci жилая недвижимость» Александр Максимов:
"Сейчас мы наблюдаем небольшой дефицит арендного жилья в связи с тем, что многих потребителей пугает турбулентность. И они не хотят брать на себя долгосрочные финансовые обязательства, поэтому выбирают аренду. В связи с отменой льготной ипотеки и прежним уровнем цен аренда в некоторых случаях действительно в краткосрочной перспективе кажется привлекательнее. В целом, конечно, рынок стабилизируется, так как перепродажи немножко встали в связи с изменением ситуации на ипотечном рынке. И поэтому скорее квартиры действительно будут сдавать, и мы ожидаем стабилизации ситуации на рынке аренды".
По словам эксперта, такая ситуация с арендой вполне ожидаема, так как это общая тенденция в преддверии периода поступлений в институты и старта нового делового сезона.