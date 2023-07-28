На рынке арендного жилья в России сформировался дефицит

"Сейчас мы наблюдаем небольшой дефицит арендного жилья в связи с тем, что многих потребителей пугает турбулентность. И они не хотят брать на себя долгосрочные финансовые обязательства, поэтому выбирают аренду. В связи с отменой льготной ипотеки и прежним уровнем цен аренда в некоторых случаях действительно в краткосрочной перспективе кажется привлекательнее. В целом, конечно, рынок стабилизируется, так как перепродажи немножко встали в связи с изменением ситуации на ипотечном рынке. И поэтому скорее квартиры действительно будут сдавать, и мы ожидаем стабилизации ситуации на рынке аренды".