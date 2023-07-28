Ипотечное жилье при банкротстве оставят россиянам

Россияне смогут сохранить единственное ипотечное жилье при личном банкротстве. Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

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Для того, чтобы сохранить такую недвижимость, должник должен заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. При этом данный документ не будет распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество заемщика.

В настоящее время ипотечное единственное жилье могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. При этом тяжелые жизненные обстоятельства и наличие маленьких детей не являются сдерживающим фактором в данном вопросе. Однако одобренная кабмином мера позволит защитить граждан, которые исправно погашали ипотеку, но оказались в сложной жизненной ситуации, считают эксперты.

В то же время издание уточняет, что правительство поддерживает проект при условии доработки с учетом замечаний. В частности, требуется проработка условий заключения соглашений для обеспечения защиты интересов кредиторов.