ЦБ ужесточит требования к выдаче ипотеки

Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 октября, сообщается на сайте регулятора. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков.

В ЦБ напомнили, что с 1 мая были установлены надбавки по кредитам на финансирование ДДУ (договора долевого участия) с первоначальным взносом менее 30 процентов и по кредитам на готовое жилье с первоначальным взносом менее 15 процентов. Однако этих мер на накопление рисков в ипотеке оказалось недостаточным.