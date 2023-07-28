ЦБ ужесточит требования к выдаче ипотеки
Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 октября, сообщается на сайте регулятора. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков.
В ЦБ напомнили, что с 1 мая были установлены надбавки по кредитам на финансирование ДДУ (договора долевого участия) с первоначальным взносом менее 30 процентов и по кредитам на готовое жилье с первоначальным взносом менее 15 процентов. Однако этих мер на накопление рисков в ипотеке оказалось недостаточным.
Несмотря на принятые меры, наблюдается существенное ускорение роста ипотечного кредитования. С марта месячные темпы прироста ипотеки превышали 2 процента, в июне темп прироста задолженности вырос до 2,5 процента. По состоянию на 1 июля прирост ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27 процентов.
«Это ускорение происходит за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов, что отражается в последовательном ухудшении стандартов кредитования», — отметили в Центробанке.