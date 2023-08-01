Эксперты объяснили, кому в России станет сложнее взять ипотеку

В России ранее анонсировали введение с 1 октября новых ограничений в ипотеке. Банкам будет необходимо применять более высокие надбавки при выдаче кредитов с низким первоначальным взносом или слишком закредитованным заемщикам. РБК разбирался, кому после принятия мер будет проблематично взять ипотеку.

По словам директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александра Шорникова, в настоящее время значительную долю продаж в РФ составляет ипотека с первоначальным взносом в диапазоне 10–20% для заемщиков с ПДН 60%. Он уточнил, что по таким кредитам банки будут применять повышенный риск-вес, но не максимальный.

Собеседник также отметил, что льготная ипотека не столь подвержена ужесточению регулирования.

По мнению Шорникова, фактор действия новых надбавок сильно не повлияет на самые массовые сегменты кредитования. Но, как указал он, уже с четвертого квартала 2023 года условия получения ипотечного кредита для клиентов с высокой долговой нагрузкой начнут ухудшаться. Эксперт считает целесообразным предварительное закрытие неиспользуемых кредитных карт и других потребительских кредитов, которые «съедают» запас ПДН.

В пресс-службе ВТБ подчеркивают, что из-за новых правил доступность ипотеки ограничится для клиентов с низким первоначальным вносом и высоким значением ПДН.

Сокращение шансов на получение ипотеки ожидается у высокорискованных заемщиков с невысоким уровнем доходов и низкой финансовой дисциплиной, говорят в компании «Метриум».