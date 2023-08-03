Россияне назвали приемлемую для покупки дачи сумму

Почти половина (42 процента) россиян готова потратить на покупку дачи более трех миллионов рублей. К такому выводу пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Coи «СберСтрахования», пишет «Газета.ru».

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По данным исследователей, другие 16 процентов опрошенных готовы выложить за покупку дачи сумму от одного до трех миллионов рублей. 26 процентов респондентов сочли приемлемой сумму от 500 тысяч до миллиона рублей, а оставшиеся 16 процентов — менее полумиллиона рублей.

Авторы опроса также рассказали, что за последние два года 21 процент участников задумывались о приобретении дачи. 28 процентов респондентов сообщили, что уже обладают соответствующей недвижимостью. Чуть более половины — 51 процент опрошенных — не собираются тратить деньги на покупку дачи. Основной целью приобретения дачи большинство (76 процентов) назвали организацию отдыха.

Наиболее приоритетным критерием выбора дачи россияне назвали ее стоимость — она была важнее всего для 34 процентов опрошенных. В тройку главных критериев также вошли транспортная доступность и наличие коммуникаций с долями в 28 и 15 процентов.

Для того, чтобы накопить на дачу, 35 процентов респондентов используют вклады и депозиты, 26 процентов — откладывают наличные деньги, 19 процентов — используют копилку в банковском приложении. К инвестициям с этой целью обращаются 15 процентов россиян, а еще пять процентов используют программы накопительного страхования жизни (НСЖ).