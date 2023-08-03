Выставлена на продажу самая дорогая в России квартира

«Мы называем такие объекты трофейной недвижимостью, в основном за счет локации, потому что это соседний дом с храмом Христа Спасителя и первая линия реки. Из того, что сейчас есть на рынке, он один из лучших, а пентхаус — лучшее, что есть в этом доме. Их там было всего четыре, это самый большой, без отделки, на пятом этаже. Смотрит на храм Христа Спасителя и на Волхонку. Могут ли его продать? Я затрудняюсь по поводу цены, потому что в моей картине мира он стоил 100 тысяч долларов за метр, это все-таки чуть меньше, чем 12 млн рублей, хотя с такой скоростью роста валюты скоро будет столько же. У нас в последние полгода проходили сделки такого плана, есть спрос на такие ультрадорогие объекты. Это один из лучших домов в Москве. Портрет покупателя простой: это либо представитель крупного бизнеса, либо чиновник высокого уровня. Это точно не инвестиционная покупка, при таких экстремальных ценах сложно говорить, что они еще вырастут. У таких объектов есть характеристики, которые позволяют им не падать в цене, в данном случае это локация. Это, скорее, к вопросу сохранить. Можно ли купить его за эти деньги, а через какое-то время продать за эту же сумму — скорее всего, да. Этот объект не должен падать в цене. Можно ли на нем заработать — скорее, нет».